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Поклонская рассказала о несостоявшихся покушениях на нее

Наталья Поклонская: меня должны были взорвать и поджечь мой дом

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Наталья Поклонская, у которой недавно отменилось назначение послом России в Кабо-Верде, рассказала ТАСС о несостоявшихся покушениях на нее.

По словам бывшего прокурора, ложные сообщения поступали в дежурную часть МВД России по Крыму. «Заявитель сообщал, что меня должны взорвать, террористический акт совершить, поджечь дом и тому подобное. Но это связано с не совсем здоровым состоянием заявителя», — поведала Поклонская.

19 января МИД России подтвердил отмену назначения Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде. Такой шаг во внешнеполитическом ведомстве объяснили «личными обстоятельствами», появившимися в жизни бывшего прокурора Крыма.

Также Наталья Поклонская уточнила, что заявитель не был гражданином Украины и никак не связан с этой страной. Ранее стало известно о нападении на дом Поклонской в селе Краснолесье Симферопольского района — на территорию пробрался нетрезвый 58-летний Владимир Ворона из Днепра. О том, с какой целью он оказался около дома российского дипломата, не сообщалось.

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Николай Чигасов
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