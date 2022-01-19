Поклонская рассказала о несостоявшихся покушениях на нее

Наталья Поклонская, у которой недавно отменилось назначение послом России в Кабо-Верде, рассказала ТАСС о несостоявшихся покушениях на нее.

По словам бывшего прокурора, ложные сообщения поступали в дежурную часть МВД России по Крыму. «Заявитель сообщал, что меня должны взорвать, террористический акт совершить, поджечь дом и тому подобное. Но это связано с не совсем здоровым состоянием заявителя», — поведала Поклонская.

19 января МИД России подтвердил отмену назначения Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде. Такой шаг во внешнеполитическом ведомстве объяснили «личными обстоятельствами», появившимися в жизни бывшего прокурора Крыма.

Также Наталья Поклонская уточнила, что заявитель не был гражданином Украины и никак не связан с этой страной. Ранее стало известно о нападении на дом Поклонской в селе Краснолесье Симферопольского района — на территорию пробрался нетрезвый 58-летний Владимир Ворона из Днепра. О том, с какой целью он оказался около дома российского дипломата, не сообщалось.