Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД России подтвердили отмену назначения Поклонской послом в Кабо-Верде

МИД России: отъезд Поклонской послом в Кабо-Верде не состоится по личным обстоятельствам

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Министерство иностранных дел России подтвердило отмену назначения Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде. Об этом сообщает ТАСС.

«У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам», — сообщили в МИД.

Ранее Поклонская сообщила, что отказалась стать послом в Кабо-Верде. Она не уточнила какие именно обстоятельства послужили отменой назначения. Она подчеркнула, что хочет быть полезной государству и готова на любую должность, где будет помогать стране.

13 октября президент России Владимир Путин назначил экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в африканской республике Кабо-Верде. Поклонская призналась, что давно мечтала попробовать себя на дипломатическом поприще.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Казахстана высказался о причастности Назарбаева к протестам
Литва попросит страны НАТО защиты от российских военных
Токаев провел новые перестановки в силовом блоке правительства
Versace представил мешки для сбора собачьих фекалий за 20 тысяч рублей
Онищенко оценил необходимость введения локдауна из-за омикрона
Борис Джонсон попытался оправдаться за участие в вечеринках во время локдауна
В России разработали ускоренный метод тестирования на COVID-19
Появились первые кадры визита госсекретаря Блинкена на Украину
Юг России защитили от бомбометания из Украины
Платным дорогам в России предсказали подорожание
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter