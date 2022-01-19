В МИД России подтвердили отмену назначения Поклонской послом в Кабо-Верде

Министерство иностранных дел России подтвердило отмену назначения Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде. Об этом сообщает ТАСС.

«У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам», — сообщили в МИД.

Ранее Поклонская сообщила, что отказалась стать послом в Кабо-Верде. Она не уточнила какие именно обстоятельства послужили отменой назначения. Она подчеркнула, что хочет быть полезной государству и готова на любую должность, где будет помогать стране.

13 октября президент России Владимир Путин назначил экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в африканской республике Кабо-Верде. Поклонская призналась, что давно мечтала попробовать себя на дипломатическом поприще.

