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Украинец напал на дом Поклонской в Крыму

В Крыму на дом посла России Натальи Поклонской напал гражданин Украины

Фото: Globallookpress.com

На дом чрезвычайного посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской в Крыму напал 58-летний гражданин Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По сообщениям полицейских, приехав на вызов сотрудника Федеральной службы охраны (ФСО), они обнаружили на территории усадьбы Поклонской в селе Краснолесье Симферопольского района уроженца Днепропетровска Владимира Ворону. О том, как и с какой целью украинец оказался на территории дома российского дипломата, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что украинское бюро Интерпола 15 декабря отказалось объявлять ее в международный розыск, хотя до этого Киевский апелляционный суд выступил за задержание «так называемого прокурора аннексированного Крыма». Сама Поклонская назвала такой шаг разумным.

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Николай Чигасов
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