Поклонская назвала разумным отказ Интерпола от ее розыска

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская назвала решение об отказе украинского бюро Интерпола объявлять ее в международный розыск разумным. Комментарий дипломата передал РБК в своем Telegram-канале.

«Хоть одно разумное решение. Преследование по политическим мотивам запрещено уставом этой международной уголовной организации. Как раз я преследуюсь именно по политическим мотивам», — отметила Поклонская.

Украинское бюро Интерпола 15 декабря отказалось объявлять ее в международный розыск, хотя до этого Киевский апелляционный суд выступил за задержание «так называемого прокурора аннексированного Крыма».

Экстрадиции бывшего прокурора Крыма Поклонской из Кабо-Верде пообещал добиться министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В Киеве дипломата обвиняют в соучастии в попытке захватить власть, нарушении законов и обычаев войны, а также военных преступлениях и госизмене. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что экстрадировать Поклонскую не получится, так как она обладает дипломатической неприкосновенностью.