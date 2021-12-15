Украинское бюро Интерпола отказалось объявлять Поклонскую в международный розыск

Бюро Интерпола на Украине отказалось объявлять в международный розыск бывшего депутата Госдумы, экс-прокурора Крыма и нынешнего посла России в республике Кабо-Верде Наталью Поклонскую. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что таким образом генпрокурор ответил на запрос издания «Украинские новости». «Органом досудебного расследования принимались меры по объявлению Поклонской в международный розыск. Вместе с тем рабочим аппаратом Укрбюро Интерпола МВД Украины отказано в объявлении указанного лица в международный розыск», — сообщили в Интерполе.

7 декабря суд на Украине удовлетворил ходатайство о задержании Поклонской по делу о госизмене. Соответствующее предложение, направленное прокурором, было одобрено Киевским апелляционным судом.

Экстрадиции бывшего прокурора Крыма Поклонской из Кабо-Верде пообещал добиться министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В Киеве дипломата обвиняют в соучастии в попытке захватить власть, нарушении законов и обычаев войны, а также военных преступлениях и госизмене. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что экстрадировать Поклонскую не получится, так как она обладает дипломатической неприкосновенностью.