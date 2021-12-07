На Украине одобрили задержание Поклонской по делу о госизмене

Суд на Украине удовлетворил ходатайство о задержании Поклонской по делу о госизмене

Суд на Украине удовлетворил ходатайство, направленное прокурором, о задержании российского посла в Кабо-Верде, бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Натальи Поклонской по делу о госизмене. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщает РИА Новости.

Соответствующее предложение было одобрено Киевским апелляционным судом. «Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание бывшего так называемого прокурора аннексированного Крыма, подозреваемого в государственных изменах», — уточнили в суде.

В ноябре депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко пригрозил, что Украина сделает все, чтобы Поклонскую арестовали и заключили под стражу. Он также подчеркнул, что считает ее предательницей.

До этого, в октябре, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет добиваться экстрадиции Поклонской из Кабо-Верде, куда она была назначена послом. На Украине Поклонскую обвиняют в соучастии в действиях по захвату власти, нарушении законов и обычаев во время войны, а также военных преступлениях.