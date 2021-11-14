На Украине Поклонскую пообещали «упаковать в СИЗО»

Украина сделает все, чтобы бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую арестовали и заключили под стражу. С угрозами «упаковать в СИЗО» Поклонскую выступил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем YouTube-канале.

«Она сама на Кабо-Верде, рассказывает, что все друзья собираются к ней ехать в гости. К тебе приедут гости обязательно, Наташа, из Украины. Упакуют тебя и отправят подальше от твоей квартирки и от дома в Лукьяновское СИЗО», — пообещал Гончаренко.

Он добавил, что Поклонская — предательница. По словам депутата Рады, квартира, которую получила экс-депутат Госдумы, находится в комплексе «Дача Сталина». Гончаренко считает, что такое название показательно и ей очень подходит.

Наталья Поклонская была назначена послом в Кабо-Верде — об этом стало известно 13 октября. В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет добиваться ее экстрадиции.

Позже Поклонская ответила Украине, заявив, что она стала послом, не чтобы бояться, а чтобы работать. Такие угрозы были привычной реакцией Киева на ее работу прокурором Крыма, отметила она.

