Поклонская об угрозе Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде: я еду работать, а не бояться

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская отреагировала на угрозы Киева о ее возможной экстрадиции из африканской страны. В настоящее время дипломат готовиться к отъезду и планирует прибыть к месту службы до середины ноября, передает РИА Новости.

Бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма добавила, что с начала ее работы в прокуратуре в 2002 году она постоянно находится под угрозами. По ее словам, это понятная реакция тех, кого изобличают. Она также выразила сожаление, что генпрокурору и главе МИД Украины больше нечем заняться, кроме как планировать преступление против России.

«Сейчас же заявления представителей властей Украины выглядят как привычная реакция по моей старой работе. Я еду не бояться, я еду работать», — подчеркнула Поклонская.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти «никогда не забудут и не оставят в покое» Поклонскую. Там ее обвиняют в соучастии в действиях по захвату власти, нарушении законов и обычаев во время войны, а также военных преступлениях.

13 октября президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде — государстве в Западной Африке, расположенном на островах Зеленого Мыса. МИД Украины заявил, что экс-прокурор не спрячется от правосудия.

