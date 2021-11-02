Поклонская рассказала о своем кумире из стана врага

Назначенная послом России в республике Кабо-Верде экс-депутат Государственной Думы Наталья Поклонская рассказала о своих кумирах в интервью агентству «Крыминформ».

По словам бывшего прокурора Республики Крым, она многому учится у главы МИД России Сергея Лаврова и президента Владимира Путина. Однако есть и другие люди, с которых Поклонская берет пример. «Я не могу назвать имя женщины, потому что опять вызову много негатива. Эта женщина, можно сказать, из стана врага, но она – мастер», — рассказала новоиспеченный дипломат.

Попутно Поклонская отметила, что «не страдает по депутатскому креслу». «Для меня эта сфера деятельности очень интересна. Я уже себя изжила в прокуратуре, прокуратура уже другая, и я другая. Депутатская работа? Я не депутат в душе», — заявила она. По ее словам, назначение послом в Кабо-Верде — это «новый глоток воздуха на новой работе».

1 ноября Наталья Поклонская ответила Киеву на угрозы добиться ее экстрадиции из Кабо-Верде на Украину. По ее словам, она стала послом не чтобы бояться, а чтобы работать. Поклонская также назвала такие угрозы привычной реакцией Киева на работу прокурором Крыма.

О назначении Поклонской стало известно 13 октября. После этих сообщений министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет добиваться экстрадиции бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы.