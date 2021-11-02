Поклонская отметит Новый год в Кабо-Верде песнями под гитару

Посол России в Кабо-Верде Поклонская рассказала, что возьмет с собой гитару вместо пианино

Чрезвычайный и полномочный посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская учится играть на гитаре и планирует взять ее с собой на новое место работы. Об этом она рассказала в интервью для «Крыминформ».

Поклонская призналась, что не сможет взять с собой пианино, а потому остановила выбор на другом инструменте. Дипломат планирует научиться играть до Нового года, чтобы отметить его песнями под гитару.

«Разучу обязательно какую-нибудь песню нашу, русскую народную, или из какого-то нашего всеми любимого фильма. Скоро Новый год, может быть, из "Ирония судьбы, или С легким паром". Покажу, с ребятами посидим, с коллективом, встретим Новый год с гитарой», — рассуждает Поклонская.

Она пояснила, что друзья уже собираются приехать к ней в гости на новогодние праздники.

О назначении Поклонской стало известно 13 октября. После этих сообщений министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет добиваться экстрадиции бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы.