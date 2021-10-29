Путин назначил нового посла на Мальте

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Лопухова российским Чрезвычайным и Полномочным послом на Мальте. Соответствующий указ оубликован на портале правовой информации.

На новом посту Лопухов сменит Владимира Малыгина, бывшего российским послом на Мальте с декабря 2014 года. Именно с отдела Мальты в МИД СССР Малыгин начал свою дипломатическую карьеру в 1972 году.

Сам Лопухов до своего назначения был директором департамента лингвистического обеспечения Министерства иностранных дел. В 2006-м — 2010 годах был генконсулом России в Женеве.

Еще одно назначение на дипломатическую должность состоялось в середине месяца. 13 октября Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде — государстве в Западной Африке, расположенном на островах Зеленого Мыса. После сообщений о ее назначении министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет добиваться экстрадиции бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы.

