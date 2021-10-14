Захарова ответила на угрозы МИД Украины в адрес Поклонской

Захарова после угроз Украины в адрес Поклонской напомнила о ее дипломатическом иммунитете

Назначение бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской на пост посла в Кабо-Верде не имеет отношения к Украине, ее руководству следует прекратить угрозы в адрес российских дипломатов. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция мероприятия доступна в YouTube.

Слова Захаровой стали ответом на угрозы пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко наладить контакты Киева и Праи для экстрадиции Поклонской из-за ее «преступной деятельности» в Крыму и государственной измены.

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«Как глава российского представительства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года Наталья Поклонская обладает абсолютным иммунитетом от подобных заявленных кем бы то ни было действий, в том числе на пути следования туда и обратно. Это тоже все должны понимать», — напомнила дипломат.

Она также посоветовала Николенко «постараться наконец реализовать украинское правосудие на территории Украины», а не устанавливать его за рубежом. «Начать надо с первичного», — подчеркнула Захарова.

13 октября президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо Верде. Экс-депутат рассказала, что обрадовалась этому решению и уже прошла курсы в дипломатической академии и стажировку в МИД.