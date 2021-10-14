Захарова предостерегла Украину от угроз Поклонской в Африке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале предостерегла Украину от угроз бывшему прокурору Крыма и депутату Госдумы, а ныне назначенной послом в Кабо-Верде Наталье Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.

В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия «не спрячется и в Африке». Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся Мария Захарова Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

На Украине увидели «хорошую новость» в назначении Поклонской

Бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил в Twitter, что Киев может начать готовить документы на «экстрадицию» Поклонской из Кабо-Верде. По его словам, производство против нее уже находится в украинском суде.

Хорошая новость для минюста Украины и прокуратуры АР Крым, и не очень для Кабо-Верде. Теперь можно готовить документы на экстрадицию для назначенной госпожи "посла" РФ. Значит, для нее есть прекрасная возможность непосредственно участвовать в процессе Гюндуз Мамедов Фото: @mamedovgyunduz

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Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что ведомство уже обратилось к правительству Кабо-Верде по поводу якобы «преступной деятельности» Поклонской в Крыму. Он уточнил, что посол находится под санкциями Украины, Европейского союза, Канады, США и Японии, а также разыскивается за «государственную измену».

Назначение Поклонской

13 октября президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо Верде.

Экс-депутат рассказала РИА Новости, что обрадовалась решению. Она отметила, что уже прошла курсы в дипломатической академии и стажировку в МИД.

Я ждала это назначение. Мне нравится эта работа. Я благодарна президенту, что он доверил мне такой ответственный участок. Сбылась моя мечта о дипломатической работе Наталья Поклонская Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук поздравил Наталью Поклонскую с назначением. Он заявил, что бывший депутат получила «приз» за свою работу по воссоединению полуострова с Россией.

В августе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя сообщения о назначении Поклонской на дипломатический пост, заявил, что у Киева может появиться возможность испортить ей жизнь. По его словам, украинским властям надо проверить, является ли Поклонская гражданкой Украины. Если она ею остается, то у Киева появляются различные возможности, рассказал глава украинского МИД. В то же время Кулеба подчеркнул, что если Поклонская вышла из гражданства и является только гражданкой России, то это дело Москвы, кого и куда назначать.

