На Украине Поклонскую заподозрили в создании преступной организации

Депутата Государственной Думы Наталью Поклонскую, возглавлявшую прокуратуру Крыма, украинские правоохранительные органы подозревают в совершении ряда преступлений. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на прокуратуру Автономной Республики Крым.

Поклонской было объявлено подозрение по части 1 статьи 255 Уголовного кодекса Украины («Создание преступной организации»). В ведомстве считают, что она и ряд других лиц, в том числе глава Крыма Сергей Аксенов, якобы создали преступную организацию «с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Автономной Республики Крым, а также участвовали в ней».

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Кроме того, Поклонскую на Украине подозревают в незаконном лишении свободы людей (часть 3 статьи 146 УК Украины). Расследование связано с вынесением приговоров Северо-Кавказским окружным военным судом России Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Геннадию Афанасьеву и Алексею Чирнию.

Также депутата Госдумы подозревают в нарушении законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины). В ведомстве отметили, что Поклонская фигурирует и в ряде других расследований, где она не имеет статуса подозреваемой.

14 мая прокурор АР Крым Игорь Поночовный заявил, что Поклонская в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону подтвердила свою информированность о расследовании уголовных дел в отношении нее на Украине, чем закрепила свой процессуальный статус. Гордон объяснил интервью с Поклонской заданием украинских спецслужб.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отвергают эти обвинения.

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