Поплавская раскритиковала Хазанова после слов о жителях Израиля

Актриса Поплавская напомнила Хазанову об участниках СВО после слов о жителях Израиля

Актриса Яна Поплавская в беседе с «Царьградом» отреагировала на слова коллеги по цеху Геннадия Хазанова о том, что жители Израиля имеют внутренний стержень и воспитывают в себе «большое мужество, чтобы выжить».

«У меня там живет несколько друзей. (...) Могу сказать, что за годы войны израильтяне выработали, действительно, иммунитет — ко всему привыкают», — отметила артистка. Вместе с тем она уточнила, что не может спокойно относиться к решениям премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа.

Также Поплавская задалась вопросом, почему Хазанов не говорит об участниках специальной военной операции (СВО) России и их близких. «Но я никак не могу понять: почему же тогда не открывается рот и не говорится о наших ребятах, о наших семьях?» — подчеркнула знаменитость.

Ранее сообщалось, что Хазанов рассказал, как увидел забастовку мусорщиков в Израиле и пришел в ужас.