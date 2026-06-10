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14:42, 10 июня 2026Интернет и СМИ

Хазанов увидел забастовку мусорщиков в Израиле и пришел в ужас

Юморист Геннадий Хазанов заявил, что пришел в ужас от забастовки мусорщиков в Израиле
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Актер и юморист Геннадий Хазанов рассказал, как увидел забастовку мусорщиков в Израиле и пришел в ужас. Об этом он вспомнил в подкасте «От реки до моря», доступном на YouTube.

Артист уточнил, что в 1989 году случайно застал в Израиле забастовку мусорщиков, которая продолжалась несколько недель. «Должен сказать, что весь запах французской парфюмерии не мог конкурировать с тем, с чем пришлось [мне] столкнуться. Я был в ужасе», — заявил юморист.

При этом, добавил Хазанов, его супруге Злате понравились многочисленные цветные мусорные мешки, напомнившие ей букет пионов из-за их расцветки.

Ранее блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) посетил Мадагаскар и пожаловался на «отвратительный смрад». По его словам, неприятный запах распространяется из-за неубранного мусора.

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