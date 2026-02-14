Реклама

Варламов посетил африканскую страну и пожаловался на «отвратительный смрад»

Блогер Варламов заявил, что в Антананариву неприятно пахнет из-за мусора
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) посетил столицу Мадагаскара Антананариву и пожаловался на неприятный запах в городе. Видео из его поездки в африканскую страну доступно на YouTube.

По словам блогера, в городе много мусора, лежащего на улице. «Все это открыто гниет на солнце. И такой смрад стоит отвратительный», — посетовал он. Кроме того, из-за большого количества транспорта на улицах также сильно пахнет выхлопными газами.

Блогер добавил, что считает Антананариву не подходящим для прогулок городом.

Ранее Варламов, уехавший из России, признался, что его разочаровала европейская политика. Он отметил, что после отъезда из родной страны стал более циничным и прагматичным. Блогер также подчеркивал, что стал понимать президента России Владимира Путина, который не хочет вести диалог с Европой.

    Варламов посетил африканскую страну и пожаловался на «отвратительный смрад»

