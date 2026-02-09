Уехавший из России Варламов назвал европейских политиков «пустым местом» и понял Путина

Блогер Варламов заявил, что понимает Путина, не ведущего диалог с Европой

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавший из России, назвал европейских политиков пустым местом и признался, что он понял президента России Владимира Путина, который не ведет с ними диалог. Об этом он высказался в интервью журналисту Станиславу Кучеру (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Варламов заявил, что среди европейских лидеров резкими заявлениями выделяется только президент Франции Эммануэль Макрон. По словам блогера, он единственный может вступить в полемику с президентом США Дональдом Трампом или выразить позицию своей страны по украинскому конфликту.

«Остальных обсуждать нечего. Просто везде пустое место. Совершенно слабые, невыразительные политики. Я прекрасно понимаю, например, Путина, который смотрит на Европу, на весь этот балаган и понимает, что там просто реально не с кем разговаривать», — добавил блогер.

