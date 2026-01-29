Реклама

09:03, 29 января 2026

Варламов побывал в африканской стране и раскрыл отношение местных к России

Блогер Варламов показал жителей Лесото, желающих поехать в Россию
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: varlamov / YouTube (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) побывал в стране Лесото в Южной Африке и раскрыл отношение местных жителей к России. Видео, в котором блогер рассказал об этом, доступно на YouTube.

В частности, Варламов посетил столицу Лесото город Масеру. Там двое местных жителей спросили у блогера, откуда он. Узнав, что Варламов из России, они заявили, что много слышали о ней и хотели бы побывать в этой стране.

«Россия большая, там холодно. И девушки что надо. И алкоголь там первоклассный», — раскрыл свои представления о России житель Лесото, с которым побеседовал блогер.

Ранее Варламов побывал в Канаде и заявил, что в стране лучше не болеть. Блогер объяснил свою точку зрения, что жители страны могут несколько месяцев ждать приема у нужного им врача.

