17:36, 23 января 2026Интернет и СМИ

Варламов оценил медицину в популярной у туристов стране фразой «лучше не заболевать»

Блогер Варламов рассказал, что в Канаде сложно попасть к врачу
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: varlamov / YouTube

Российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) побывал в Канаде и оценил медицину в этой популярной у туристов стране фразой «лучше не заболевать». В видео, доступном на YouTube, он уточнил, что в Канаде сложно попасть к врачу.

Варламов объяснил, что почти все медицинские услуги в Канаде бесплатные. Однако, подчеркнул блогер, ждать очереди к нужному специалисту жителям страны приходится по несколько месяцев. В частности, одна из героинь его видео пожаловалась, что у нее четыре года не диагностировали тяжелое заболевание, которое можно было выявить раньше. О каком именно недуге идет речь, женщина не уточнила.

При этом другой участник ролика Варламова рассказал, что если требуется экстренная медицинская помощь, то ее оперативно оказывают. Если же человек может терпеть дискомфорт и жить с проявлениями болезни, врачи могут не принимать его на протяжении долгого времени, объясняя это большими очередями.

«В общем, как вы поняли, в Канаде лучше лишний раз не заболевать», — констатировал Варламов.

Ранее блогер побывал в американском городе Детройт и отметил, что тот превращается в Челябинск. По словам Варламова, в населенном пункте много промышленных построек.

