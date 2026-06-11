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Силовые структуры
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20:20, 11 июня 2026Силовые структуры

Россиянин 70 раз перевел деньги ВСУ

Житель Запорожской области попался на финансировании ВСУ из-за 70 переводов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали 50-летнего жителя Запорожской области по подозрению в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ России.

Следствие полагает, что задержанный сделал 70 денежных переводов через приложение украинского банка на счета, которые используются ВСУ. Сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Ранее в регионе задержали еще двух мужчин за финансирование ВСУ. Один из них, как полагает следствие, купил военные облигации ВСУ на сумму свыше миллиона рублей.

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