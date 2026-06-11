Россиянин 70 раз перевел деньги ВСУ

Житель Запорожской области попался на финансировании ВСУ из-за 70 переводов

Сотрудники ФСБ задержали 50-летнего жителя Запорожской области по подозрению в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ России.

Следствие полагает, что задержанный сделал 70 денежных переводов через приложение украинского банка на счета, которые используются ВСУ. Сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Ранее в регионе задержали еще двух мужчин за финансирование ВСУ. Один из них, как полагает следствие, купил военные облигации ВСУ на сумму свыше миллиона рублей.