08:52, 15 апреля 2026Россия

Поклонская высказалась об окончании СВО

Экс-прокурор Поклонская: Мирный договор от Украины должен заключать не Зеленский
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Мирный договор с Россией от Украины должен заключать не Владимир Зеленский. Так об окончании специальной военной операции (СВО) в интервью блогеру Станиславу Васильеву высказалась бывший прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы Радведа (ранее — Наталья) Поклонская.

Поклонская назвала Зеленского не представителем, а истребителем украинского народа. По ее мнению, вопрос о заключении мира с Россией должен решать другой руководитель.

В остальном же, говоря об условиях окончания СВО, Поклонская сказала, что полностью полагается на решение Владимира Путина. «Я поддержу его решение», — заявила она.

Ранее в России назвали способный приблизить окончание СВО приказ. По словам учредителя «Царьграда» Константина Малофеева, таким приказом могло бы стать распоряжение использовать тактическое ядерное оружие.

