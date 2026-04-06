14:59, 6 апреля 2026

В России назвали способный приблизить окончание СВО приказ

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Специальная военная операция (СВО) может закончиться в течение месяца, если российские генералы отдадут один жесткий приказ. Об этом заявил учредитель «Царьграда» Константин Малофеев.

Так он прокомментировал заявление украинской оружейной компании о том, что к середине 2026 года Украина сможет запускать ракеты с дальностью полета до 850 километров. По его мнению, Киев повышает ставки, и единственным способом переломить ситуацию — применить тактическое ядерное оружие. Важно, чтобы у генералов Российской армии хватило воли отдать такой приказ, добавил Малофеев.

«За 72 часа Россия предупредит мирное население на Украине, дав ему время, чтобы эвакуироваться из зоны поражения. После этого будет нанесен удар мощностью 20-25 килотонн, который вызовет критические разрушения и панику по всей Украине», — заявил он.

По его прогнозу, после этого на Украине начнется денацификация и послевоенное восстановление, а через 80 лет «лидер свободной Украины приедет в Россию и поблагодарит условного русского летчика Иванова, который сбросил бомбу и остановил затянувшуюся войну».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовящемся сокращении поставок ракет для систем Patriot. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке может еще больше ослабить поддержку Киева со стороны США.

