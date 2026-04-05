Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:03, 5 апреля 2026

Зеленский заявил о готовящемся сокращении поставок ракет для систем ПВО Patriot

Майя Назарова
СюжетКонфликт Израиля и Ирана

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовящемся сокращении поставок ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot из-за войны США и Израиля против Ирана. Мнение политика приводит Telegram-канал «Страна.ua».

Зеленский пояснил, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке может еще больше ослабить поддержку со стороны США. Как утверждает политик, Украина сейчас не является приоритетом.

Именно системы Patriot остаются главной срочной проблемой, поскольку у Украины нет полноценной альтернативы, подчеркнул президент страны.

До этого сообщалось, что Зеленский опасается давления главы Белого дома Дональда Трампа после окончания конфликта США и Ирана.

Еще раньше лидер Украины подчеркнул, что США продолжили поставки ракет Patriot Киеву, несмотря на конфликт с Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

    Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

    Мужчина вернулся из поездки и нашел в своей постели голую женщину

    Edgewing получила первый контракт на европейско-японский истребитель шестого поколения

    В Госдуме предложили решение одной проблемы российских дачников

    Начало Трампом нового конфликта связали с ситуацией на Украине

    Операцию против Ирана назвали ошибкой Трампа

    Мужчин призвали бежать из Европы

    Украинский боец предложил застрелить раненого сослуживца из-за нехватки еды

    Российский посол пригрозил Лондону за попытки захвата судов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok