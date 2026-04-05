Зеленский заявил о готовящемся сокращении поставок ракет для систем ПВО Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовящемся сокращении поставок ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot из-за войны США и Израиля против Ирана. Мнение политика приводит Telegram-канал «Страна.ua».

Зеленский пояснил, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке может еще больше ослабить поддержку со стороны США. Как утверждает политик, Украина сейчас не является приоритетом.

Именно системы Patriot остаются главной срочной проблемой, поскольку у Украины нет полноценной альтернативы, подчеркнул президент страны.

До этого сообщалось, что Зеленский опасается давления главы Белого дома Дональда Трампа после окончания конфликта США и Ирана.

Еще раньше лидер Украины подчеркнул, что США продолжили поставки ракет Patriot Киеву, несмотря на конфликт с Ираном.

