Дом в российском городе утонул и попал на видео

Паводки обрушились на Нижний Новгород, из-за чего затопило некоторые жилые дома. Кадрами с затоплением поделился Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».

Дома частного сектора залило в микрорайоне Сортировочный в Канавинском районе города. Дом, о котором идет речь, расположен на улице Кишиневская. На кадрах затопило кухню и гостиную. «Караул просто», — комментирует автор ролика, добавляя, что в здании живут пенсионеры.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде из-за паводка затопило дороги. Так, в слободе Подновье машины буквально «поплыли».

Всего в регионе из-за паводков оказались подтоплены 402 придомовые территории, а также было затоплено 11 низководных мостов.

