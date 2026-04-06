15:03, 6 апреля 2026Экономика

Дом в российском городе утонул и попал на видео

В Нижнем Новгороде из-за паводка затопило жилой дом
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Паводки обрушились на Нижний Новгород, из-за чего затопило некоторые жилые дома. Кадрами с затоплением поделился Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».

Дома частного сектора залило в микрорайоне Сортировочный в Канавинском районе города. Дом, о котором идет речь, расположен на улице Кишиневская. На кадрах затопило кухню и гостиную. «Караул просто», — комментирует автор ролика, добавляя, что в здании живут пенсионеры.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде из-за паводка затопило дороги. Так, в слободе Подновье машины буквально «поплыли».

Всего в регионе из-за паводков оказались подтоплены 402 придомовые территории, а также было затоплено 11 низководных мостов.

    Последние новости

    Иран атаковал десантный корабль США с пятью тысячами военных

    Стало известно о резкой смене направления ударов дронами ВСУ по России

    Раскрыта причина жесткой позиции Лаврова в отношении США

    Экипажи кораблей Черноморского флота стали участниками СВО

    Дом в российском городе утонул и попал на видео

    Россияне стали ездить в одну страну Азии в три раза чаще

    В России назвали способный приблизить окончание СВО приказ

    Политолог рассказал о новой стратегии Трампа в войне с Ираном

    Обнаружен неожиданный фактор риска болезней сердца

    ВСУ устроили охоту на мирных жителей Красноармейска

    Все новости
