Москвичей предупредили о новом похолодании

Синоптик Ильин: В двадцатых числах апреля в Москву придет похолодание

В двадцатых числах апреля температура воздуха в Москве и области снова снизится. О новой волне похолодания предупредил жителей столичного региона синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет «Ридус».

Всю текущую неделю в столице будет держаться теплая погода, отметил метеоролог. Однако во вторник и среду, 14 и 15 апреля, возможны дожди. Столбики термометров покажут в среднем от плюс 9 до плюс 14 градусов, а к концу недели воздух может прогреться до плюс 15-17 градусов.

В конце второй и начале третьей декады апреля Ильин ожидает снижение ночных температур до слабых заморозков. При этом на один-два дня могут опуститься и дневные температуры — есть вероятность, что столбики термометров покажут плюс 3-8 градусов, предупредил синоптик.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что 14 апреля на Москву может обрушиться первая весенняя гроза.