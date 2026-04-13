Москвичам назвали время прихода первой весенней грозы

Синоптик Позднякова: Первая весенняя гроза возможна в Москве во вторник

Первая весенняя гроза может ждать москвичей во вторник, 14 апреля. Об этом агентству «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Синоптик уточнила, что вероятность прихода грозы составляет более 50 процентов. «Будет развиваться кучевая облачность, при которой велика вероятность развития грозовой деятельности», — объяснила специалист. Согласно прогнозам, в столице может выпасть 8 миллиметров осадков.

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, в столице во вторник, в ночь на среду, 15 апреля, а также днем в этот день, ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха днем 14 апреля будет держаться на уровне плюс 8-10 градусов Цельсия. Ночью похолодает до 5-7 градусов тепла. В среду температура составит плюс 13-15 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец анонсировал возвращение весенней погоды в столичный регион.