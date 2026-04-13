Экономика
15:22, 13 апреля 2026

Москвичам назвали время прихода первой весенней грозы

Синоптик Позднякова: Первая весенняя гроза возможна в Москве во вторник
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Первая весенняя гроза может ждать москвичей во вторник, 14 апреля. Об этом агентству «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Синоптик уточнила, что вероятность прихода грозы составляет более 50 процентов. «Будет развиваться кучевая облачность, при которой велика вероятность развития грозовой деятельности», — объяснила специалист. Согласно прогнозам, в столице может выпасть 8 миллиметров осадков.

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, в столице во вторник, в ночь на среду, 15 апреля, а также днем в этот день, ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха днем 14 апреля будет держаться на уровне плюс 8-10 градусов Цельсия. Ночью похолодает до 5-7 градусов тепла. В среду температура составит плюс 13-15 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец анонсировал возвращение весенней погоды в столичный регион.

    Кремль отказался поздравить Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

    Стало известно о предупреждениях о БПЛА в Эстонии

    Водители мототакси избили туристов в Таиланде и попали на видео

    Назван ключевой источник террористической опасности на Черном море

    В России оценили планы Украины перехватывать «Орешник» в космосе

    Продюсер назвал дату возвращения Пугачевой в Россию

    Российские войска ликвидировали украинского подполковника-националиста

    Названа незаметно ухудшающая осанку привычка

    Иран выступил с серьезным предупреждением

    Адвоката и юриста обвинили в хищении 41 миллиона рублей у известного российского блогера

    Все новости
