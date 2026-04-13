Москвичам пообещали возвращение нормальной весны

11:08, 13 апреля 2026

Синоптик Тишковец: После недели холодов в Москву вернется нормальная весна
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

После недели холодов в Москву вернется нормальная весна. Такую погоду жителям столицы пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова передает РИА Новости.

В понедельник, 13 апреля, синоптическая ситуация в Центральной России будет определяться южной периферией погожего антициклона с центром над Карелией, рассказал синоптик. В Москве и области установится облачная с прояснениями погода, осадков при этом не будет.

«Ветер северо-восточный три-восемь метров в секунду. Максимальная температура воздуха повысится до плюс 10 — плюс 13, что чуть выше климатической нормы апреля», — рассказал Тишковец.

В целом на неделе в Центральной России ожидается обычное апрельское тепло. Во вторник, 14 апреля, и в субботу, 18 апреля, могут пройти кратковременные дожди. «По ночам — от плюс двух до плюс семи градусов, днем от 13 до 18 тепла, при осадках — плюс девять — плюс 14», — добавил метеоролог. В пятницу, 17 апреля, возможна магнитная буря, предупредил Тишковец.

Утром 13 апреля Москву окутало туманом. На фоне таких погодных условий видимость на столичных дорогах снизилась до 100–500 метров.

