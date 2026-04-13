Москву окутало туманом

МЧС: Видимость на дорогах в Москве снизилась до 100–500 метров из-за тумана

Столицу окутало туманом. Об этом горожан предупреждают в пресс-службе московского управления МЧС, ссылаясь на данные Росгидрометцентра.

Туман заволок улицы Москвы примерно в четыре часа утра. На фоне таких погодных условий видимость на столичных дорогах снизилась до 100–500 метров. Туман, по расчетам синоптиков, продержится в городе до девяти часов утра. Водителей призывают соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

