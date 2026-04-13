08:52, 13 апреля 2026

Москву окутало туманом

МЧС: Видимость на дорогах в Москве снизилась до 100–500 метров из-за тумана
Виктория Клабукова

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Столицу окутало туманом. Об этом горожан предупреждают в пресс-службе московского управления МЧС, ссылаясь на данные Росгидрометцентра.

Туман заволок улицы Москвы примерно в четыре часа утра. На фоне таких погодных условий видимость на столичных дорогах снизилась до 100–500 метров. Туман, по расчетам синоптиков, продержится в городе до девяти часов утра. Водителей призывают соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Ранее в Москву вновь вернулись сервисы кикшеринга. Об этом заявил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. Прокат электросамокатов возобновили с повышением температуры, но волна похолодания, принесшая в мегаполис заморозки, снегопад и гололед, заставила власти приостановить работу сервисов по аренде средств индивидуальной мобильности (СИМ).

    Последние новости

    «Трамп проиграл». В России сделали неожиданный вывод после итогов выборов в Венгрии

    В отношении журналистки-иноагента возбудили дело в России

    Иран резко ответил США на угрозу морской блокады

    Известного ведущего-педофила поймали на нарушении и вернули в тюрьму

    Цены на нефть перешли к росту на фоне угроз морской блокады Ирана

    Определены перспективы яхт-клуба главаря одной из самых жестоких ОПГ Москвы

    55-летняя женщина нашла 29-летнего бойфренда и снова ощутила себя сексуальной

    Новым директором разведки Израиля «Моссад» стал уроженец Белоруссии

    На Курильских островах произошло землетрясение

    Внешность бабушки трех внуков покорила россиян

    Все новости
