19:03, 9 апреля 2026Экономика

В Москве убрали электросамокаты

Дептранс: В Москве приостановили аренду самокатов и велосипедов из-за непогоды
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

В Москве убрали электросамокаты и велосипеды — поездки с использованием арендных средств индивидуальной мобильности (СИМ) приостановили из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

Поставить поездки на паузу операторов побудили снегопад, метель и аномально низкая температура в городе для этого периода. Передвижение на самокатах и велосипедах в дождь и снег может быть опасным, предупредили в ведомстве.

«Рекомендуем владельцам личных самокатов и велосипедов отказаться от поездок в это время и пользоваться городским транспортом. Будьте осторожными на дороге», — призвали в дептрансе. Уточняется, что арендовать СИМ снова удастся после того, как теплая погода вернется в Москву.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев предложил в 10 раз поднять штраф за езду на электросамокате вдвоем.

