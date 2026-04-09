В России призвали поднять штраф для любителей кататься на самокате вдвоем

Кабмин попросили в десять раз поднять штраф за езду на электросамокате вдвоем

В России могут ужесточить наказание для любителей парной езды на электросамокатах. С таким предложением к правительству обратился заслуженный юрист России Иван Соловьев. Копия обращения есть в распоряжении издания RT.

По мнению Соловьева, штраф за езду на электросамокате вдвоем необходимо поднять в десять раз, до 8 тысяч рублей. Только такая мера, как считает юрист, отобьет у самокатчиков желание нарушать закон. Как показывает практика, травмы от падения в случае парной езды серьезнее, чем в случае с одним водителем, а вес и нагрузка при таком движении изначально распределяются неправильно, затрудняя управление.

На сегодняшний день штраф ограничивается суммой 800 рублей. Право на взыскание сейчас остается за сервисами кикшеринга — они самостоятельно определяют размер штрафа и списывают со счета, привязанного к аккаунту пользователя. В определенных случаях аккаунт нарушителя могут временно или полностью заблокировать. Текущий размер штраф, по словам Соловьева, не соответствует степени опасности нарушения, а передача права на взыскание коммерческим организациям нивелирует профилактическое значение и ослабляет госконтроль в сфере.

Ранее в России предложили ввести штраф за превышение скорости во время езды на электросамокате. За нарушение хотят штрафовать на пять тысяч рублей.