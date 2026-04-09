Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:43, 9 апреля 2026Экономика

В России призвали поднять штраф для любителей кататься на самокате вдвоем

Виктория Клабукова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России могут ужесточить наказание для любителей парной езды на электросамокатах. С таким предложением к правительству обратился заслуженный юрист России Иван Соловьев. Копия обращения есть в распоряжении издания RT.

По мнению Соловьева, штраф за езду на электросамокате вдвоем необходимо поднять в десять раз, до 8 тысяч рублей. Только такая мера, как считает юрист, отобьет у самокатчиков желание нарушать закон. Как показывает практика, травмы от падения в случае парной езды серьезнее, чем в случае с одним водителем, а вес и нагрузка при таком движении изначально распределяются неправильно, затрудняя управление.

На сегодняшний день штраф ограничивается суммой 800 рублей. Право на взыскание сейчас остается за сервисами кикшеринга — они самостоятельно определяют размер штрафа и списывают со счета, привязанного к аккаунту пользователя. В определенных случаях аккаунт нарушителя могут временно или полностью заблокировать. Текущий размер штраф, по словам Соловьева, не соответствует степени опасности нарушения, а передача права на взыскание коммерческим организациям нивелирует профилактическое значение и ослабляет госконтроль в сфере.

Ранее в России предложили ввести штраф за превышение скорости во время езды на электросамокате. За нарушение хотят штрафовать на пять тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok