Самокатчикам пригрозили новым штрафом

14:12, 9 апреля 2026

Сенатор Шейкин: За превышение скорости на электросамокате могут ввести штраф
Виктория Клабукова

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В России могут ввести штраф за превышение скорости во время езды на электросамокате. С такой инициативой выступил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин. Об этом пишет ТАСС.

За превышение скоростного режима с водителя СИМ хотят взыскивать пять тысяч рублей. Штраф за езду на самокате в нетрезвом виде будет выше — как предполагает законопроект, сумма взыскания составит 30 тысяч рублей. Первое чтение проект прошел еще в 2024 году, на данный момент он находится на стадии доработки. Сенатор выразил надежду, что закон будет принят уже в 2026 году. Также обсуждается введение штрафов за езду на самокате вдвоем.

Ранее россиянам напомнили о компенсации в случае наезда электросамоката. Максимальная сумма компенсации достигла 200 тысяч рублей. При этом рекордная компенсация по ОСАГО, согласно статистике, составила 205 тысяч, а по каско — 412 тысяч.

