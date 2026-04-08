Россиянам напомнили о компенсации из-за столкновения с электросамокатом

Эксперт Парыгина рассказала, как получить компенсацию из-за происшествия с СИМ

Число дорожных инцидентов с участием электросамокатов и велосипедов растет вместе с популярностью средств индивидуальной мобильности (СИМ). Что делать при столкновении и когда пострадавший может рассчитывать на денежное возмещение, Пятому каналу рассказала начальник управления методологии урегулирования убытков СК «Росгосстрах» Елена Парыгина.

При любом происшествии с участием электросамоката первым делом нужно подробно зафиксировать случившееся — записать данные участников, сфотографировать поломки и телесные повреждения. «Именно это потом во многом определяет, удастся ли спокойно урегулировать вопрос и получить компенсацию», — объясняет эксперт.

Порядок дальнейших шагов определяет место аварии. Если столкновение случилось на дороге или пешеходной зоне, нужно обязательно вызывать ГАИ для официального оформления происшествия. При наличии травм нужно обращаться в медучреждение и собрать медицинские справки. Ущерб имуществу можно подтвердить платежными документами.

В случае, когда инцидент произошел в парковой зоне или на закрытой территории, протокол, в котором должна быть максимальная детализация случившегося, составляется с привлечением местной администрации.

Получение выплаты зависит от того, кого признают виновником. Если правила нарушил водитель автомобиля, пользователь самоката получит компенсацию по ОСАГО. Когда виноват самокатчик, ни о каком возмещении речи не идет. А владелец машины вправе взыскать с него стоимость ремонта через каско. В этом случае страховая сначала заплатит клиенту, а позже выставит счет нарушителю. Если же самокатчик упал сам (без участия транспорта), деньги выплатят лишь при оформленной личной страховке от несчастного случая и только после окончания лечения.

По словам Елены Парыгиной, наибольшая сумма, перечисленная за вред здоровью при езде на электросамокате, составила 200 тысяч рублей. При этом рекордная компенсация по ОСАГО за наезд на пользователя такого транспорта достигла 205 тысяч, а максимальная выплата по каско за повреждение машины электросамокатчиком — 412 тысяч рублей.

