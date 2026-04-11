Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:39, 11 апреля 2026Экономика

На дороги Москвы вернулись самокаты

Дептранс Москвы: Самокаты и велосипеды снова стали доступны для аренды
Андрей Шеньшаков

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom  

Департамент транспорта города Москвы сообщил о возобновлении возможности арендовать самокаты и велосипеды на улицах столицы. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

В Дептрансе привели слова главы ведомства Максима Ликсутова, который заявил, что после внезапной «зимы» погода в столице стабилизировалась, так что средства индивидуальной мобильности (СИМ) «сняли с паузы». Они снова стали доступны для поездок.

Ранее стало известно, что власти Москвы решили приостановить возможность арендовать электросамокаты и другие СИМ из-за непогоды. В столице были зафиксированы снегопад, метель и аномально низкая для этого периода температура.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok