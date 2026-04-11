На дороги Москвы вернулись самокаты

Дептранс Москвы: Самокаты и велосипеды снова стали доступны для аренды

Департамент транспорта города Москвы сообщил о возобновлении возможности арендовать самокаты и велосипеды на улицах столицы. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

В Дептрансе привели слова главы ведомства Максима Ликсутова, который заявил, что после внезапной «зимы» погода в столице стабилизировалась, так что средства индивидуальной мобильности (СИМ) «сняли с паузы». Они снова стали доступны для поездок.

Ранее стало известно, что власти Москвы решили приостановить возможность арендовать электросамокаты и другие СИМ из-за непогоды. В столице были зафиксированы снегопад, метель и аномально низкая для этого периода температура.