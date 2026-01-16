Названы три пути США для контроля над Гренландией

Политолог Дудаков: У США почти нет реальных путей, чтобы получить Гренландию

США вряд ли получится отобрать Гренландию. Самым вероятным сценарием является возможное заключение сделки с Данией, но быстрого решения не будет, считает политолог американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Для того чтобы США могли отказаться от Гренландии, для начала им надо найти реальные пути, чтобы ее получить. Мы видим, что давление оказывается во всех сфера — это и военное давление с угрозами эскалации вторжения в Гренландию и де-факто развала НАТО. Так и, конечно, экономические рычаги давления, их несколько. Во-первых, имеется попытка купить в целом Гренландию абстрактными американскими инвестициями в будущем. Даже упоминается цифра в 700 миллиардов долларов, хотя цифра, очевидно, несбыточная — таких денег у США нет», — сказал Дудаков.

Кроме того, предлагается альтернативный вариант — раздать каждому гренландцу по 100 тысяч долларов, чтобы они согласились стать американскими гражданами. По мнению политолога, этот вариант также не принесет успеха США, учитывая, что не более 5-7 процентов гренландцев поддерживают присоединение.

«Есть третий сценарий — оказывать тарифное давление на Данию, потому что страна зависима от американского рынка. Дания экспортирует очень много фармацевтики на американский рынок, в частности, очень популярное средство для похудения Оземпик. Здесь есть возможности оказывать давления, но пока что американская администрация к ним не прибегает», — добавил политолог.

По его мнению, возможно подобие сделки США и Дании по поводу Гренландии, но датчане попытаются затянуть время, чтобы Трамп переключился на другие направления. После выборов в Конгресс США и победы демократов для Трампа будет приоритетна внутриполитическая борьба, уточнил Дудаков.

Ранее газета Bild сообщила о том, что первые военные из стран Европы прибыли в Гренландию в ночь на 15 января. По данным Bild, на борту первого приземлившегося на острове датского военного самолета Hercules находились солдаты из Дании и Франции. Издание сообщает, что в Гренландию также направляются солдаты из Германии, Нидерландов, Канады, Швеции, Великобритании и Норвегии.

Ранее глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Дания в ходе прошедших переговоров не смогла убедить представителей США отказаться от стремления завладеть Гренландией. По его словам, переговоры выявили фундаментальные разногласия между сторонами по вопросу обеспечения безопасности острова.