22:27, 14 января 2026

Дания не смогла убедить США отказаться от Гренландии

МИД Дании: Копенгаген не смог убедить США отказаться от Гренландии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Дания не смогла убедить США отказаться от стремления завладеть Гренландией, заявил глава МИД европейской страны Ларс Лекке Расмуссен по итогам встреч в Вашингтоне. Его слова приводит ТАСС.

При этом он заявил, что нарушение США территориальной целостности Дании и права населения Гренландии на самоопределение было бы совершенно неприемлемо.

«Идеи, которые представляли бы собой неуважение территориальной целостности Королевства Дания и права гренландцев на самоопределение, конечно, совершенно неприемлемы», — подчеркнул глава МИД.

Ранее стало известно, что Расмуссен и министр по делам независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт планируют убедить вице-президента США Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио отказаться от притязаний США на Гренландию во время предстоящей встречи.

