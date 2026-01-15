Реклама

Первые военные из Европы прибыли в Гренландию

Bild: Первые военные из стран Европы прибыли в Гренландию в ночь на 15 января
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Первые военные из стран Европы прибыли в Гренландию в ночь на 15 января. Об этом сообщает газета Bild.

«Это произошло очень быстро: всего через семь часов после безрезультатного завершения саммита в Вашингтоне ночью в Гренландии высадились первые подразделения спецназа и разведки из Европы», — сказано в публикации.

По данным Bild, на борту первого приземлившегося на острове датского военного самолета Hercules находились солдаты из Дании и Франции. Издание сообщает, что в Гренландию также направляются солдаты из Германии, Нидерландов, Канады, Швеции, Великобритании и Норвегии.

Ранее глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Дания в ходе прошедших переговоров не смогла убедить представителей США отказаться от стремления завладеть Гренландией. По его словам, переговоры выявили фундаментальные разногласия между сторонами по вопросу обеспечения безопасности острова.

