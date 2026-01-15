В Дании раскрыли итоги встречи с США по Гренландии

Глава МИД Дании заявил о фундаментальных разногласиях с США по Гренландии

Переговоры представителей Дании и США выявили фундаментальные разногласия между сторонами по вопросу Гренландии. Об этом заявил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен, передает газета The Washington Post.

«У нас по-прежнему сохраняются принципиальные разногласия. Нам не удалось изменить позицию США», — сказал дипломат.

По его словам, в ходе прошедшей встречи в Белом доме, посвященной судьбе острова, состоялся «откровенный и конструктивный» разговор, однако стороны не смогли прийти к соглашению.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к НАТО и Дании, потребовав «убрать» от Гренландии Россию и Китай, якобы имеющих военные амбиции в отношении острова. «Двумя собачьими упряжками этого не сделать! Только США могут!» — написал он.