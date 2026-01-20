Перечислены сценарии развития ситуации вокруг Гренландии

Политолог Наумов: Сценарии по Гренландии зависят от формы контроля США

Сценарии развития ситуации вокруг Гренландии зависят от того, какую форму контроля над ней установят США. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог-американист, эксперт РСМД и автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов.

По мнению эксперта, возможны три варианта: вхождение Гренландии в состав США в качестве нового штата, ее превращение в неинкорпорированную территорию по типу Пуэрто-Рико или Американских Виргинских островов и обретение формальной независимости при фактической зависимости от Соединенных Штатов.

«При этом Дональд Трамп может и потерять интерес к теме — он человек, подверженный переменам настроения», — предупредил политолог, добавив, однако, что расширение американского контроля для противостояния Китаю все равно останется для США стратегической задачей.

Ранее также Алексей Наумов рассказал о личной выгоде президента США Дональда Трампа от присоединения Гренландии. По его мнению, так он может стать одним из величайших американских лидеров.