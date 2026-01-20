Реклама

Трамп опубликовал свою переписку с Макроном

Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Скриншот: @realDonaldTrump / truthsocial.com

Президент США Дональд Трамп опубликовал переписку со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, где обсуждается Гренландия и действия Вашингтона в этом направлении. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсести Truth Social.

«Мой друг, у нас одинаковое видение ситуации в Сирии, мы можем делать великие дела в Иране. [Но] я не понимаю, что ты делаешь в Гренландии», — написал Макрон Трампу в мессенджере.

Президент Франции также предложил своему американскому коллеге поужинать в Париже в четверг, 22 января.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон не примет приглашение американского коллеги присоединиться к его «Совету мира». Позже Дональд Трамп пообещал ввести 200-процентные пошлины для принуждения главы Елисейского дворца войти в состав организации.

