Трамп опубликовал свою переписку с Макроном

Трамп опубликовал переписку с Макроном, где обсуждается Гренландия

Президент США Дональд Трамп опубликовал переписку со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, где обсуждается Гренландия и действия Вашингтона в этом направлении. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсести Truth Social.

«Мой друг, у нас одинаковое видение ситуации в Сирии, мы можем делать великие дела в Иране. [Но] я не понимаю, что ты делаешь в Гренландии», — написал Макрон Трампу в мессенджере.

Президент Франции также предложил своему американскому коллеге поужинать в Париже в четверг, 22 января.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон не примет приглашение американского коллеги присоединиться к его «Совету мира». Позже Дональд Трамп пообещал ввести 200-процентные пошлины для принуждения главы Елисейского дворца войти в состав организации.