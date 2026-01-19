В Европе обсуждают создание нового альянса из-за конфликта с США. Почему европейские лидеры хотят привлечь в него Украину?

Politico: В ЕС формируется альянс на базе «коалиции желающих» без участия США

Чиновники стран Европейского союза (ЕС) рассматривают возможность создания нового оборонительного альянса взамен Организации Североатлантического договора (НАТО) без участия США на основе формата «коалиции желающих». Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Этот формат потенциально может стать основой для нового альянса в сфере безопасности в эпоху, когда США больше не поддерживают НАТО и европейскую безопасность. Новое соглашение не исключает сотрудничества с Америкой, но и не предполагает его как нечто само собой разумеющееся Politico

В ЕС предложили альтернативу НАТО с участием Украины

Как пишет издание, на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости присоединения Гренландии активизировались контакты советников по национальной безопасности 35 государств «коалиции желающих». По мнению европейских чиновников, формат коалиции доказал свою эффективность, в том числе за счет привлечения государств за пределами ЕС — например, Великобритании и Норвегии.

«Коалиция желающих» изначально занималась исключительно вопросами Украины, но она создала очень тесные связи между некоторыми ключевыми людьми в столицах. Они знают друг друга по именам, и им легко связаться и отправить друг другу сообщения анонимный высокопоставленный европейский чиновник в комментарии изданию Politico

Основой коммуникации стал неформальный чат глав европейских государств, участвовавших во встрече с Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа и президентом Украины Владимиром Зеленским. Собеседники Politico отмечают, что неформальный формат общения позволяет лидерам Евросоюза дать в кратчайшие сроки скоординированный ответ на изменения ситуации в мире.

Ключевые участники обсуждения:

президент Франции Эммануэль Макрон;

канцлер ФРГ Фридрих Мерц;

премьер-министр Великобритании Кир Стармер;

президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен;

президент Финляндии Александр Стубб

По мнению журналистов, европейские политики могут быть заинтересованы в формировании альянса на базе «коалиции желающих» с учетом уровня милитаризации Украины и развития военно-промышленного комплекса страны. Отмечается, что подобный формат может стать ответом на стремление Киева к членству в НАТО, а также дополнительной гарантией безопасности на фоне позиции администрации Трампа по данному вопросу.

Фото: Piroschka van de Wouw TPX IMAGES OF THE DAY / File Photo / Reuters

Макрон предложил использовать против Трампа «базуку»

Как пишет Le Monde, Эммануэль Макрон хочет применить «инструмент противодействия принуждению» (anti-coercion instrument) ЕС, известный как «торговая базука», в ответ на пошлины Трампа против европейских стран. После решения главы Белого дома французский лидер заявил, что Евросоюзу необходимо ответить на это, и призвал коллег по объединению бороться с угрозой введения против них пошлин.

Никакое запугивание или угрозы не повлияют на нас — ни на Украине, ни в Гренландии, ни где-либо еще в мире, когда мы столкнемся с подобными ситуациями Эммануэль Макрон президент Франции

Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters

По информации The Washington Post (WP), 18 января послы стран ЕС обсудили на закрытой встрече возможность введения ответных торговых мер против США. Большинство европейских дипломатов предпочли попытаться деэскалировать ситуацию, однако ряд стран, включая Францию, высказались в пользу жестких ответных мер против американского бизнеса.

Как пишет The Guardian, ряд депутатов Европейского парламента (ЕП), от крайне левых до крайне правых политиков, призвали приостановить действие заключенного летом 2025 года торгового соглашения. По информации издания, негласной причиной заключения столь неравноправного соглашения Евросоюза с Вашингтоном была надежда на сохранение военной помощи Белого дома Украине, однако действия администрации Трампа в отношении Гренландии убеждают европейских политиков пересмотреть сделку и остановить ее ратификацию.

Введение тарифов подорвет трансатлантические отношения и создаст риск опасной нисходящей спирали. Европа останется единой, скоординированной и приверженной защите своего суверенитета совместное заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Евросовета Антониу Кошты

Как Европа реагирует на действия Трампа в отношении Гренландии?

Как сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на министерство обороны королевства, вечером 19 января на территорию Гренландии прибудет большое количество солдат Вооруженных сил Дании во главе с командующим сухопутными силами Петером Бойсеном. Правительство Дании отказалось от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который должен посетить Дональд Трамп.

Солдаты Вооруженных сил Дании высаживаются в гавани столицы Гренландии Нуука, 18 января 2026 года Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Из-за споров с США из-за Гренландии Урсула фон дер Ляйен официально объявила о планах разработки новой европейской стратегии безопасности, которая, как ожидается, будет представлена ​​в первом полугодии 2026 года. По мнению президента ЕК, Евросоюзу необходимо оценить «геополитические изменения, чтобы дать соответствующий ответ».

По мнению The Washington Post, после года попыток расположить к себе Дональда Трампа лестью и торговыми сделками европейские политики решили «показать зубы» и начали обдумывать варианты ответных действий. «Умиротворение провалилось», — заявил вице-президент Европарламента Хави Лопес.

Некоторые представители Евросоюза 18 января резко критиковали введение пошлин Дональдом Трампом.

Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль призвал руководство ЕС к единому и четкому ответу на усилившееся торговое давление Вашингтона. По его мнению, администрация Трампа «перешла черту» .

. Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил назвал шантажом условия Трампа по Гренландии и подчеркнул, что подобные действия «не помогают» НАТО и самому острову.

Однако Кир Стармер публично оправдался перед Трампом за отправку военных в Гренландию и заявил, что цель миссии — оценить риски, якобы связанные с Россией. Британский премьер отметил, что в отношениях Великобритании и США действительно существуют определенные разногласия, однако они не должны стать причиной разрыва союзнических связей между странами.