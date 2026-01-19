Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:56, 19 января 2026Мир

Стармер оправдался перед Трампом за отправку военных в Гренландию

Стармер: Военных направили в Гренландию для оценки рисков, связанных с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jordan Pettitt / Pool / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом отправку европейских войск в Гренландию и объяснил ему причину этого шага. Его слова прозвучали в ходе пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал The Guardian.

«Это одна из тем, которые я вчера обсуждал с президентом Трампом — все, что касается войск, которые, очевидно, были направлены [в Гренландию] для оценки и работы с рисками, исходящими от России. Надеюсь, что в этом вопросе все ясно», — сказал британский премьер, отвечая на вопрос журналиста.

Стармер отметил, что в отношениях Великобритании и США действительно существуют определенные разногласия, однако они не должны стать причиной для разрыва союзнических связей между странами.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Вашингтон в ситуации с Гренландией использует упоминание России и Китая как повод оправдать свои притязания на остров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Их ждет болезненная ломка». Трамп летит в Давос обсуждать Украину и Гренландию. Почему его визит может спутать планы европейцев?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о серьезном ДТП в Грозном. Что не так с этим роликом

    Стало известно об ударах по двум из числа крупнейших городов Украины

    ЦБ назвал сроки выпуска обновленных купюр

    В России признали нежелательной французскую компанию

    Россияне поставили новый рекорд по визитам в одну страну Южной Азии

    Сторонники российского бизнесмена зарегистрировали партию в Армении

    Россиян научили предсказывать погоду

    Стал известен обошедший «Головоломку 2» по сборам мультфильм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok