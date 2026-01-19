Стармер оправдался перед Трампом за отправку военных в Гренландию

Стармер: Военных направили в Гренландию для оценки рисков, связанных с Россией

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом отправку европейских войск в Гренландию и объяснил ему причину этого шага. Его слова прозвучали в ходе пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал The Guardian.

«Это одна из тем, которые я вчера обсуждал с президентом Трампом — все, что касается войск, которые, очевидно, были направлены [в Гренландию] для оценки и работы с рисками, исходящими от России. Надеюсь, что в этом вопросе все ясно», — сказал британский премьер, отвечая на вопрос журналиста.

Стармер отметил, что в отношениях Великобритании и США действительно существуют определенные разногласия, однако они не должны стать причиной для разрыва союзнических связей между странами.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Вашингтон в ситуации с Гренландией использует упоминание России и Китая как повод оправдать свои притязания на остров.