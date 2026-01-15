Захарова ответила на обвинения Трампа в «активности» России у берегов Гренландии

Захарова: США используют Россию и Китай как повод в ситуации с Гренландией

Американская администрация использует упоминание России и Китая как повод в ситуации с Гренландией для того, чтобы объяснить свои притязания на остров. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«При чем здесь Россия и Китай? Вообще ни при чем, просто как повод. Самое интересное, что ранее США и нынешняя администрация про нас вообще не говорили, видимо, нужен какой-то заход, какая-то прелюдия что-то кому-то объяснить», — указала дипломат.

Захарова также отметила, что ситуация с Гренландией представляет собой не вопрос двусторонних отношений, а сам конструкт международных отношений.

«Это новая этика? Вот о чем идет речь. И когда мы говорили о том, что без международного права, без законов, которые уважались бы странами — не в качестве некоторых однодневок, знаете, "лотерейных билетов", — а именно законов — все превратится в хаос. Нам говорили "не надо, пожалуйста, у нас есть миропорядок, основанный на правилах, мы разберемся". Оказалось, не разобрались», — заключила она.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к НАТО и Дании, потребовав «убрать» от Гренландии Россию и Китай, которые якобы имеют военные амбиции в отношении острова. Он отметил, что территорию «невозможно защитить двумя собачьими упряжками».