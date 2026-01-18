Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:25, 18 января 2026Экономика

Макрон нашел «базуку» против Трампа

Le Monde: Макрон хочет применить «торговую базуку» в ответ на пошлины Трампа
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПошлины США

Фото: Michel Euler / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет применить «торговую базуку» в ответ на пошлины президента США Дональда Трампа против ряда стран Европейского союза (ЕС) из-за позиции по присоединению Гренландии. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источники.

Макрон заявил после введения Трампом тарифов о необходимости ответного использования Евросоюзом «инструмента противодействия принуждению» (anti-coercion instrument). По его словам, европейские страны должны бороться с угрозой введения пошлин против них.

«Это оружие — никогда ранее не применявшееся и получившее название "базука" ЕС в сфере торговли — позволяет ограничивать импорт товаров и услуг», — сообщает издание.

«Инструмент противодействия принуждению» вступил в силу в декабре 2023 года и направлен для защиты интересов Евросоюза и отдельных стран — членов объединения от экономического принуждения, в том числе и с помощью пошлин. ЕС может принять «ответные меры», такие как тарифы, ограничения на торговлю товарами и услугами, ограничения доступа к государственным программам и финансовым рынкам или меры, затрагивающие права интеллектуальной собственности и прямые иностранные инвестиции.

Ранее вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль высказался о возможности шантажа Европы Трампом. Политик подчеркнул важность единого и четкого ответа со стороны европейцев и добавил, что администрация Трампа перешла черту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму допустили скорый прогресс по Украине

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Юг России испытал неурожай

    В России создадут новый единый учебник по географии

    Искусственный интеллект утомил людей

    Чимаев сделал первое заявление после сообщений о гибели в ДТП в Грозном

    Раскрыта новая мошенническая схема в путешествиях по России

    В Москве разбили мемориальную доску Анны Политковской

    На Украине подвели итоги очередной встречи «коалиции желающих»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok