В Германии высказались о возможном шантаже Трампа

Вице-канцлер ФРГ Клингбайль: Трамп не сможет шантажировать Европу пошлинами

Президент США Дональд Трамп не сможет шантажировать Европу пошлинами из-за позиции по вопросу присоединения Гренландии. С таким заявлением выступил вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль, передает Tagesspiegel.

«Совершенно ясно, что мы не пойдем по этому пути, который выбрал Трамп. Нас не будут шантажировать, нас не будут провоцировать ни тарифами, ни словами», — высказался политик.

Клингбайль прокомментировал введение 10-процентных тарифов против европейских государств и указал на готовность к диалогу с Вашингтоном. При этом он подчеркнул важность единого и четкого ответа со стороны европейцев и добавил, что администрация Трампа перешла черту.

Ранее солдаты бундесвера (вооруженных сил) Германии тайно покинули Гренландию спустя два дня после прибытия после угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран Европы. Подразделение пробыло на территории острова 44 часа от момента приземления до вылета обратно.