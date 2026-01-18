Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:00, 18 января 2026Мир

Германия тайно вывела войска из Гренландии после угроз Трампа

Bild: Солдаты бундесвера тайно покинули Гренландию спустя два дня после прибытия
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПошлины США

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Солдаты бундесвера (вооруженных сил) Германии тайно покинули Гренландию спустя два дня после прибытия после угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран Европы. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

«Никаких объяснений на земле войскам не было дано — абсолютно ничего. Просто: "Возвращайтесь!"» — отмечают журналисты.

Как сообщается, в 8:30 по местному времени (13:30 мск) разведывательная группа бундесвера из 15 человек была замечена в полном составе во главе с командиром миссии, контр-адмиралом Штефаном Паули, в аэропорту столицы Гренландии Нуука при посадке на самолет Boeing 737 компании Icelandair. По словам собеседников издания, приказ об отъезде поступил из Берлина лишь рано утром и руководство было вынуждено отменить все запланированные встречи.

При этом подразделение бундесвера пробыло на территории Гренландии 44 часа от момента приземления до вылета обратно. Представители федерального правительства ФРГ отказались комментировать решение.

Ранее эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен призвала вывести военных США из ФРГ после слов Трампа о пошлинах. По ее словам, надо вывести американских военных и вывезти ядерное оружие США из Германии, а также остановить запланированное размещение ракет на территории республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали единственный способ спасти страну

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Врач развеял миф о чистке печени и кишечника

    В Дании заявили о шпионаже США за Гренландией

    Стилистка назвала удешевляющие образ модные тренды

    В НАТО отреагировали на гренландские тарифы Трампа

    В России захотели уточнить требования к садовым участкам

    В Олимпийском комитете Норвегии рассказали о рекомендациях при общении с россиянами

    Илон Маск призвал рожать детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok