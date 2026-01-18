Германия тайно вывела войска из Гренландии после угроз Трампа

Bild: Солдаты бундесвера тайно покинули Гренландию спустя два дня после прибытия

Солдаты бундесвера (вооруженных сил) Германии тайно покинули Гренландию спустя два дня после прибытия после угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран Европы. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

«Никаких объяснений на земле войскам не было дано — абсолютно ничего. Просто: "Возвращайтесь!"» — отмечают журналисты.

Как сообщается, в 8:30 по местному времени (13:30 мск) разведывательная группа бундесвера из 15 человек была замечена в полном составе во главе с командиром миссии, контр-адмиралом Штефаном Паули, в аэропорту столицы Гренландии Нуука при посадке на самолет Boeing 737 компании Icelandair. По словам собеседников издания, приказ об отъезде поступил из Берлина лишь рано утром и руководство было вынуждено отменить все запланированные встречи.

При этом подразделение бундесвера пробыло на территории Гренландии 44 часа от момента приземления до вылета обратно. Представители федерального правительства ФРГ отказались комментировать решение.

Ранее эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен призвала вывести военных США из ФРГ после слов Трампа о пошлинах. По ее словам, надо вывести американских военных и вывезти ядерное оружие США из Германии, а также остановить запланированное размещение ракет на территории республики.

