05:12, 18 января 2026

Немецкий политик призвала вывести военных США из ФРГ после слов Трампа о пошлинах

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

После заявления американского президента Дональда Трампа о пошлинах необходимо вывести военных США из ФРГ, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен, пишет РИА Новости.

По ее словам, надо вывести американских военных и вывезти ядерное оружие США из Германии, а также остановить запланированное размещение ракет на территории Германии.

«Американские солдаты должны быть наконец выведены из Германии. Заодно и американские атомные бомбы из Бюхеля», — подчеркнул он.

Ранее Трамп объявил о 10-процентных пошлинах против ряда стран ЕС из-за Гренландии.

