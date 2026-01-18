Немецкий политик призвала вывести военных США из ФРГ после слов Трампа о пошлинах

После заявления американского президента Дональда Трампа о пошлинах необходимо вывести военных США из ФРГ, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен, пишет РИА Новости.

По ее словам, надо вывести американских военных и вывезти ядерное оружие США из Германии, а также остановить запланированное размещение ракет на территории Германии.

«Американские солдаты должны быть наконец выведены из Германии. Заодно и американские атомные бомбы из Бюхеля», — подчеркнул он.

Ранее Трамп объявил о 10-процентных пошлинах против ряда стран ЕС из-за Гренландии.