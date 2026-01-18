В Европе назвали шантажом условия Трампа по Гренландии

Условия президента США Дональда Трампа по присоединению Гренландии являются шантажом. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил в эфире WNL.
«То, что он делает, — это шантаж, (...) и в этом нет необходимости. Это не помогает альянсу и не помогает Гренландии», — высказался дипломат.
Ван Вил прокомментировал введение Трампом 10-процентных тарифов против ряда стран Европы, включая Нидерланды, из-за позиции по присоединению Гренландии и назвал неприемлемым использование пошлин для политического давления. По мнению главы МИД Нидерландов, поведение Вашингтона не является примером правильного отношения к собственным союзникам.
Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предложил главе евродипломатии Кае Каллас уйти в отставку из-за Гренландии. Так он прокомментировал слова еврочиновника об обнищании Евросоюза из-за новых пошлин Вашингтона.