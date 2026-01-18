Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:28, 18 января 2026Мир

В Европе назвали шантажом условия Трампа по Гренландии

Глава МИД Нидерландов ван Вил назвал шантажом условия Трампа по Гренландии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alex Brandon / AP

Условия президента США Дональда Трампа по присоединению Гренландии являются шантажом. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил в эфире WNL.

«То, что он делает, — это шантаж, (...) и в этом нет необходимости. Это не помогает альянсу и не помогает Гренландии», — высказался дипломат.

Ван Вил прокомментировал введение Трампом 10-процентных тарифов против ряда стран Европы, включая Нидерланды, из-за позиции по присоединению Гренландии и назвал неприемлемым использование пошлин для политического давления. По мнению главы МИД Нидерландов, поведение Вашингтона не является примером правильного отношения к собственным союзникам.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предложил главе евродипломатии Кае Каллас уйти в отставку из-за Гренландии. Так он прокомментировал слова еврочиновника об обнищании Евросоюза из-за новых пошлин Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России оценили возможность военного вторжения США в Гренландию

    Россия и Украина не могут договориться о возвращении 12 пленных. Что отвергает Москва

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    На Западе сообщили о пяти тысячах жертв антиправительственных выступлений в Иране

    Украинский бизнесмен рассказал о взятках бывшему главе СБУ

    Варламов посетил южноамериканскую страну и обрадовался чебурекам на улице

    В Европе назвали шантажом условия Трампа по Гренландии

    В Таиланде несколько туристов подверглись нападению медуз

    На Украине отправили на фронт сотрудника ТЦК

    В Подмосковье ударили 25-градусные морозы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok