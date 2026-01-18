В Европе назвали шантажом условия Трампа по Гренландии

Глава МИД Нидерландов ван Вил назвал шантажом условия Трампа по Гренландии

Условия президента США Дональда Трампа по присоединению Гренландии являются шантажом. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил в эфире WNL.

«То, что он делает, — это шантаж, (...) и в этом нет необходимости. Это не помогает альянсу и не помогает Гренландии», — высказался дипломат.

Ван Вил прокомментировал введение Трампом 10-процентных тарифов против ряда стран Европы, включая Нидерланды, из-за позиции по присоединению Гренландии и назвал неприемлемым использование пошлин для политического давления. По мнению главы МИД Нидерландов, поведение Вашингтона не является примером правильного отношения к собственным союзникам.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предложил главе евродипломатии Кае Каллас уйти в отставку из-за Гренландии. Так он прокомментировал слова еврочиновника об обнищании Евросоюза из-за новых пошлин Вашингтона.