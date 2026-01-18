Реклама

Главе европейской дипломатии предложили уйти в отставку из-за Гренландии

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Yoan Valat / AP

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна уйти в отставку из-за слов о Гренландии. Об этом написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.

«Кая… Сделай всем одолжение и уйди в отставку», — ответил он на пост главы европейской дипломатии.

В данном посте Кая Каллас допустила обнищание Евросоюза из-за новых пошлин, которые решил ввести президент США Дональд Трамп против тех европейских стран, кто выступает против курса Вашингтона в отношении Гренландии. Она указала, что из этой ситуации пользу извлекут лишь РФ и КНР.

Ранее на тот же пост отреагировал спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он предложил Кае Каллас не пить перед тем, как она собирается писать в социальных сетях.

