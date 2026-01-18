Реклама

10:01, 18 января 2026Мир

Спецпредставитель Путина посоветовал главе дипломатии ЕС не пить

Дмитриев: Главе дипломатии ЕС Каллас не следует пить перед написанием постов в X
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПошлины США

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас не следует пить перед написанием постов в соцсетях. На это указал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на своей странице в X.

«Дорогая Кая, возможно, лучше не пить перед тем, как писать посты. Угрожать США тем, что они "станут беднее", — не демонстрация силы, о которой вы думаете», — прокомментировал он одно из заявлений главы европейской дипломатии.

При этом Кирилл Дмитриев в своем посте напомнил о недавней публикации издания Politico о Кае Каллас. Журналисты рассказывали, как она в шутку предложила начать выпивать из-за мировой нестабильности.

Кая Каллас ранее допустила обнищание Европы из-за новых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом против тех европейских стран, кто выступает против курса Вашингтона в отношении Гренландии. Европейский политик подчеркнула, что из этой ситуации пользу извлекут лишь Россия и КНР.

